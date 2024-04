Femminile: vittoria d'oro per la San Marino Academy contro la Freedom

La seconda vittoria consecutiva della San Marino Academy vale tre punti d'oro nella rincorsa alla salvezza in serie B. Le Titane vincono in rimonta contro la Freedom per 2-1. Ospiti in vantaggio dopo 3 minuti con Martin, poi il pareggio su calcio di rigore di Raffaella Barbieri. Nella ripresa la rete del sorpasso con Shauna Margaret Peare. Nel finale la Freedom resta in dieci per il doppio giallo a Di Lascio. La San Marino Academy sale a quota 27 punti e tornerà in campo nel turno infrasettimanale mercoledì 1° maggio sul campo della capolista Lazio.