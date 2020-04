Wiz Khalifa, il suo ultimo singolo è Speed Me Up

E' il frutto di una collaborazione tra le super star hip-hop Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Sueco The Child e Lil Yachty: il titolo è "Speed me up"! Una canzone prodotta dal duo Take A Daytrip ed il video che la accompagna vede trasformati i quattro artisti in personaggi 16-bit all'interno del video gioco di Sonic.

Il brano è anche colonna sonora del film, uscito a febbraio in tutte le sale, "Sonic The Hedgehog". Dunque tutto ruota attorno al videogame della SEGA che dagli anni '90 ad oggi appassiona tantissimi ragazzi e adulti. La storia è quella di un riccio, il più veloce al mondo, che arriva sulla terra e che insieme all'amicoTom (James Marsden) difende il pianeta terra da una minaccia incombente. Stiamo parlando del Dr. Robotnik (interpretato da Jim Carrey), genio malvagio che vuole conquistare il mondo.

Riusciranno i nostri eroi a salvare il pianeta terra?

Ascolta qui "Speed me up" di Wiz Khalifa