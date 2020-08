Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Alessandro Pilloni

NOTE IN QUARANTENA - ALESSANDRO PILLONI

Che cos'è il teatro se non il palcoscenico della realtà che ci vede tutti attori ed attrici? Ebbene, in questo periodo di emergenza siamo stati tutti coinvolti nel medesimo "spettacolo", ognuno di noi nel suo piccolo è stato coinvolto, chi più da vicino, quindi come protagonista, pensiamo a medici, infermieri, ammalati, commessi, farmacisti ecc.. Poi c'è stata la maggioranza, che ha dovuto fare la sua "piccola parte" rispettando il divieto ad uscire.

Ognuno di noi si è ritrovato a dover fare il meglio che ha potuto con ciò che aveva davanti. C'è chi lo ha fatto con orgoglio e chi si è lamentato, chi ha stretto i denti come quella volta che alla recita scolastica la maestra gli ha assegnato la parte del bue nel presepe e c'è chi ha trasformato il vuoto in occasione, in un salto, appoggiando i piedi sulle proprie passioni.

Il teatro nasce fin dall'antichità per dare un senso alla vita dell'uomo, è il racconto della realtà attraverso l'immaginazione e dunque in tutto ciò è lecito chiedersi: "ma Cyrano come farebbe con la mascherina? ". La risposta ci arriva da un grande attore, ospite nelle nostre #NoteInQuarantena: Alessandro Pilloni!

