Torna la rassegna sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese "Sport In Fiera", sabato 23 e domenica 24 Settembre l'appuntamento sarà al Multieventi di Serravalle. Due giornate all’insegna di sport e divertimento durante le quali i visitatori potranno ricevere informazioni sull’offerta sportiva delle Federazioni Sammarinesi, testare in prima persona gli sport di loro interesse e assistere a esibizioni e dimostrazioni in programma nel pomeriggio. Ne abbiamo parlato a "Diamoci del tu" con la collaboratrice del CONS Anna Lisa Ciavatta.