DARMA...Nuovo singolo "stai pensando a me"

DARMA: "stai pensando a me"...esce proprio oggi il nuovo singolo di Darma, su tutte le piattaforme...Un brano diverso dai suoi precedenti che segna la svolta, nel quale si racconta più diretta, più sicura delle scelte fatte, senza il timore di giudizi esterni che in qualche modo possono condizionare. Libera di esprimere il suo pensiero libera in un momento di "rinascita" guidata dalle scelte del cuore.

BIO:

Silvia Vasini, in arte Darma, cantautrice bolognese cresciuta in Romagna, scrive poesie sin da piccola e, nella prima adolescenza, comincia a suonare il piano e a maturare la passione per il canto. A 17 anni inizia a esibirsi come corista in un gruppo rock, ma è solo dopo una lunga pausa di riflessione che riprende a scrivere e comporre da solista.



Qui sotto l'intervista ed il brano:

Buon Ascolto