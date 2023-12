Diamoci del tu...Elena Cataneo

ELENA CATANEO: Formata da 12 anni di studi lirici e jazzistici e immersa nella discografia fino al midollo e da più di 20 anni, un'amante/appassionata/studiosa della Black Music (soul, R&B, jazz, hip hop) e della sua cultura storico, sociale e musicale. Persegue la piena presenza (nel qui e ora) della performance e l’amore per il più bel mezzo di comunicazione che abbiamo, la voce. La respirazione come elemento portante della tecnica canora e consapevolezza del proprio mezzo vocale sono alla base dell’insegnamento. In tanti anni di studio e insegnamento ha potuto constatare che una buona conoscenza di sé, nell'atto della respirazione, e una buona apertura vocale sono imprenscindibili e l'abc di ogni metodo di canto. Tiene in conto le peculiarità di ogni persona, necessarie perché ognuno di noi possa imparare nel miglior modo possibile, a partire dal genere musicale, fino all'espressività sonora personale. Nelle sue lezioni, quindi, si comincia con l'imparare da subito i primi passi della respirazione, passando per esercizi vocali al pianoforte e finendo con lo studio di brani potenzialmente adatti al cantante per imparare determinati passaggi tecnici. "Cantare non è solo usare le proprie corde vocali, ma tutto il corpo, dalla pelle fino alle ossa." " Compreso questo si possono cominciare a fare davvero grandi cose. ( dice Elena).Musicologa, Laureata Magistrale in Etnomusocologia e Pop Music e ho partecipato al 49° Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, arrivando sesta. E da qualche anno scrittrice....Il suo ultimo libro si intitola " la non educazione del Coyote"....cos'altro aspettarci...Scopritelo nell'intervista