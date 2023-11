Diamoci del tu .... Intervista a Mafalda Minnozzi

MAFALDA MINNOZZI:

Cantante dalla proverbiale eleganza comunicativa, genuina e generosa nel raccontarsi e descriversi in presenza del pubblico, carismatica ed empatica, è il frutto di trentacinque anni di incontri, esperienze e collaborazioni attraverso cui ha incrociato tre continenti e sviluppato un sound originale che le ha permesso di conquistare una sua precisa collocazione all'interno della scena jazzistica internazionale. In questo lungo viaggio musicale che l'ha portata dall’Italia al Brasile, fino ad arrivare negli Stati Uniti, si è costruita uno stile inconfondibile che rende riconoscibili i suoi progetti nel mondo e che si rivela integralmente in Natural Impression, la sua nuova produzione discografica. Mafalda Minnozzi è molto più di una voce che seduce e conquista, perché la sua personalità si compone di molte sfaccettature: autrice di testi di canzoni e colonne sonore, imprenditrice e producer, corrispondente radiofonica di programmi di Radio RAI, stilista, regista di cortometraggi, chef, personaggio televisivo. Sono tutti aspetti che affiorano scavando appena sotto la superficie e che si traducono nel senso estetico e nell’espressione stilistica che la contraddistingue. Natural Impression rappresenta la naturale evoluzione di questo viaggio musicale, un nuovo punto di arrivo e di ripartenza.

NATURAL IMPRESSION è il nuovo lavoro discografico di Mafalda Minnozzi, presente su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 8 settembre 2023 e anche in copia fisica. La cantante protagonista del progetto è coadiuvata da alcune stelle del jazz: Paul Ricci (chitarra), Helio Alves (pianoforte), Eduardo Belo (contrabbasso), Rogerio Boccato (batteria e percussioni) e Kassin (percussioni). La presenza del leggendario Roberto Menescal (duetto in Bruma) e di cinque Special Guest di blasone mondiale come Don Byron (clarinetto), Doug Beavers (trombone), Joe Locke (vibrafono), Michael Wolff (tastiere) e John Patitucci (contrabbasso) impreziosisce ulteriormente questo album. La tracklist consta di quindici brani, arrangiati da Mafalda Minnozzi e Paul Ricci, che rendono amorevolmente omaggio a una sfilza di autori e compositori leggendari come Antônio Carlos Jobim, Victor Martins e Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Aloysio de Oliveira e Ray Gilbert, Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, Jacques Brel, George David Weiss, Hugo Peretti, Luigi Creatore e Luiz Bonfá, Caetano Veloso, Bruno Brighetti e Bruno Martino, Aldir Blanc e João Bosco, Mogol e Lucio Battisti, Durval Ferreira, Maurício Einhorn e Regina Werneck, Bruma Ramos da Fonte, Robert