Il racconto di dr.gam parte dai giorni della pandemia con un ricordo.Il primo giorno di "libertà" dopo quei mesi di follia puntai per la cima della montagna. Dopo pochi minuti i mostri che albergavano permanentemente nella mia testa da settimane, come per miracolo scomparvero!

Abbiamo incontrato dr.gam e ci siamo fatti raccontare come è nata "The Way Out"