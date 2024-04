Con “End up alone” i Thanks, Welcome Aboard parlano dell’incertezza per il futuro e la paura di restare soli. La canzone le fa sfociare in una richiesta d’aiuto, un invito a non soccombere all’orgoglio, alla sfiducia e alla pigrizia che allontanano dalle persone che amiamo. La copertina è tratta dal dipinto di Marco Cristofoli “Autoritratto”.