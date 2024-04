"Solo" di e con Arturo Brachetti

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo , considerato univocamente The Legend of quick - change , il grande Maestro del trasformismo internazionale. E' considerato un mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art.

In "Solo" protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 65 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Abbiamo incontrato il grande Arturo Brachetti in una piacevolissima chiacchierata.