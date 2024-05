Potremmo definirla la matematica come non l'abbiamo mai conosciuta. La Prof.ssa Chiara Giacomoni ce la presenta come un mondo tutto da scoprire fatto non solo di operazioni e regole. Attraverso la favola dal titolo La Straordinaria storia di Zero possiamo capire e applicare insegnamenti da poratre nella vita di tutti i giorni.

Ne abbiamo parlato con la professoressa Giacomoni a Diamoci Del Tu