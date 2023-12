Diamoci del tu .... Intervista a Michele Pazzini

Batterista, compositore e insegnante: Nato nella Repubblica di San Marino nel 1991, Michele Pazzini inizia a suonare la batteria e il pianoforte all'età di sette anni. Nel maggio 2020 si è diplomato al master di batteria jazz presso il Conservatorio Reale di Den Haag come allievo di Eric Ineke, Felix Schlarmann e Stefan Kruger. Nel maggio 2018 si diploma al bachelor di batteria jazz sempre presso il Conservatorio Reale dell'Aia. Precedentemente Michele ha studiato al Conservatorio GB Martini di Bologna dove si è diplomato per il Master Jazz Drums .Michele vive attualmente a L'Aia – Paesi Bassi dal 2016. Oltre alle attività del conservatorio, insegna come insegnante di batteria presso le lezioni di Vivaldi Music, esibendosi come batterista in diversi progetti e luoghi e lavorando al suo progetto originale di quartetto. Oltre alla batteria, Michele ha sempre avuto una forte passione per la composizione....E TANTO ALTRO