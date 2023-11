Diamoci del tu...intervista ad Elisa Genghini

Libro: ballate per vecchie galline

In ogni racconto c’è un pezzo di ognuna di noi, ci si può riconoscere nell’ironia e nella verità delle parole che l’autrice(Elisa Genghini) mette in scena. Un libro che non è dedicato alle superdonne, a quelle perfettissime che riescono a conciliare tutti gli ambiti della propria vita e che riescono in tutto. Questo libro è dedicato a tutte le altre, a quelle che vogliono essere semplicemente se stesse. Prendiamoci il diritto di essere galline, vecchie bruttine, spettinate, stropicciate, pigre, sboccate, sbadate, rintronate, grasse, stecchite, raggrinzite, se ci va. Ballate, perché la musica, quella scritta da donne, fa da colonna sonora a ogni singola parola. Perché Galline Vecchie, lo sappiamo: gallina vecchia fa buon brodo. Prendiamoci il diritto di essere felici.