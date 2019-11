Frantoi Aperti, in Umbria è una iniziativa unica nel suo genere, dedicata agli intenditori del buon vivere e del buon mangiare per 7 fine settimana consecutivi visitano l’Umbria, frantoi nel pieno dell’attività, i piccoli Borghi Medievali dell’Umbria,spesso fuori delle consuete rotte turistiche, le piazze, loro palazzi, i teatri, gli uliveti, le aziende agricole, gli agriturismi, le trattorie. In migliaia aspettano novembre per venire, per la prima volta o tornare, in Umbria a fare scorta di Olio Extravergine di Oliva, indiscusso protagonista dell’evento e fermarsi per in fine settimana nei luoghi minori ancora da scoprire. Ne abbiamo parlato con Paolo Morbidoni Presidente Federazione Italiana Strade Vino, Olio e Sapori.