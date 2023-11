Gioele è un giovanissimo cantante e viene da Rimini, ha sempre usato la musica per esprimersi e negli ultimi anni sta portando a casa tante soddisfazioni. I suoi brani, come la nuovissima "Anticielo", sono delle lettere a cuore aperto e con la sua umiltà e sincerità riesce ad arrivare a molti. Poco fa è stato anche ad Amici, con la speranza di agguantare un banco che non gli è stato concesso, ci ha raccontato questo ed altro ai microfoni di Radio San Marino. #diamocideltu