Evento di punta dell’estate 2021 della Repubblica di San Marino, HISTORICA – una storia di libertà, che ripercorrerà i momenti più significativi della storia di San Marino attraverso il racconto di sei periodi storici. Non solo medioevo quindi, ma epoca romana, epoca rinascimentale, epoca risorgimentale, l’Illuminismo, la prima e la seconda guerra mondiale verranno “portate in scena” in un format autentico e con un forte ancoraggio alla storia sammarinese. Ne abbiamo parlato con il regista Alessandro Martello.