Il 2021 è un anno importante per il Consorzio dei Salumi Piacentini DOP che festeggia ben 2 ricorrenze significative: il la celebrazione del 50° anniversario della costituzione del Consorzio e il 25° dell’assegnazione delle 3 DOP piacentine. Infatti Piacenza è l’unica provincia in Europa ad avere tre prodotti a marchio DOP. Insieme a Roberto Belli Direttore del Consorzio abbiamo approfondito quanto è importante per un prodotto avere il riconoscimento della DOP.