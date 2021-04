Insieme a Lorenzo Giardi sulle strade della serie C

Nella vita Lorenzo Giardi ha fatto ballare con la musica quando faceva il Dj, poi ha decisi di raccontare per dieci anni le parite del San Marino Calcio. Dieci anni di professionismo dietro al San Marino Calcio, dieci anni di trasferte su e giù per l'Italia, dieci anni di emozioni, gioie e delusioni, tutte raccolte e documentate nel suo libro "le strade della C", un volume che ripercorre in maniera molto ironica e quasi confidenziale quanto successo nelle varie trasferte o sui campi di gioco. Senza mai però dimenticare nessun successo dello sport sammarinese di quest'ultima decade.