Nel viaggio intorno al mondo del vino con la nostra "Sommelier Corinna Ghiotti" non si finisce mai di imparare cose nuove. Così come per alcuni tipi di formaggi, anche per il vino possono giocare un ruolo fondamentale le muffe. Ma attenzione! Non tutte!

In questa puntata dei Vignoranti scopriremo quali e quante sono le muffe che impreziosiscono il vino partendo dalle uve.