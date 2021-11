Mozart Vs Rossini

Abbiamo incontrato il Maestro Augusto Ciavatta per parlare del nuovo appuntamento al Teatro Titano con gli Eletric String Trio penultimo tassello della XXIII Rassegna Musicale D'Autunno a San Marino che da sempre fanno della loro formazione accademica il punto di partenza per un viaggio nella musica a 360 gradi. Ispirati da incipit classici e composizioni famose, faranno rivivere le musiche del passato in una chiave inedita che va dal Jazz alla bossanova, dal gipsy al valzer. L’ironia, il gusto del divertimento, l’invenzione e l’improvvisazione, saranno gli ingredienti di un pomeriggio musicale.