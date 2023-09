Sono tornati a trovarci i "No Longer Player", una band e un progetto musicale nato nel 2014 che trova le sue ispirazioni attraverso viaggi e permanenze in Europa con particolare affezione alle città di Dublino e Berlino. A Radio San Marino Cristian D'Emilio, Luca Staccoli ed Eugenio Borgia ci parlano del loro nuovo singolo: "Sleeping with Ghosts" !