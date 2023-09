Irama e Rkomi insieme

“No stress”!

No, non è un invito a restare calmi, ma il titolo del joint album pubblicato da Irama e Rkomi, che, come si evince appunto dal titolo, è un disco solare, godibile, pieno di brani orecchiabili che rimangono impressi al primo ascolto, come questo singolo appena estratto: “Sulla pelle”.

Il pezzo in questione, così come l'intero album, è il risultato di una lunga e proficua collaborazione oltre che di una solida amicizia per questi due artisti che, nonostante la giovane età, hanno già raggiunto traguardi eccezionali: 45 certificazioni platino e 3 d'oro per Irama, oltre un miliardo di streaming solo con "Taxi Driver" e 56 certificazioni platino, sono invece quelle che può vantare Rkomi.









I due hanno già annunciato il NO STRESS Tour il cui itinerario prevede il passaggio per i palasport delle città di Napoli, Roma, Milano e Bologna, ma vedrà il suo avvio il 25 Novembre presso il Mandela Forum di Firenze.

A chiudere questo ciclo di appuntamenti sarà invece Torino che il 14 Dicembre vedrà irama e Rkomi esibirsi al Pala Alpitur.

"No stress", dunque, ma al via la corsa ai biglietti, per poterli ascoltare dal vivo e lasciarsi imprimere qualche bella emozione "Sulla pelle".