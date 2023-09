ARTBAT & Jhon MArtin

Si chiamano ARTBAT e sono un duo di talentuosi producers Ucraini ormai lanciatissimo sulla scena della musica elettronica, tanto da aver ottenuto riconoscimenti come Mixmag Stars of the Year ed essersi distinti come gli artisti più venduti di Beatport.

Dopo il successo del precedente brano “Age of Love”, che li ha condotti in testa alle classifiche e collaborazioni di un certo rilievo come quella con David Guetta, tanto per citarne una, ora tornano con un nuovo singolo, “Coming Home”, che li vede scendere in campo insieme a Jhon Martin, voce inconfondibile del brano “Don't You Worry Child” dei Swedish House Mafia e artista plurinominato ai Grammy, al quale è stata affidata anche la scrittura del testo.









“Coming Home” è stata pubblicata il giorno successivo al 32° anniversario dell'indipendenza Ucraina dall'URSS per augurare a tutti i connazionali il ritorno nelle proprie case, presto, in pace, sani e salvi, così: “There’s a place where we dream, we’ll be safe and sound when we turn around...”

La canzone, impreziosita da un coro di voci bianche, ci ricorda l'importanza di abbracciare i propri affetti e di coltivarli, indipendentemente dalla distanza che ci separa da loro.