Stella Giorgi...nuovo singolo Hurt

"Hurt" il nuovo singolo Stella Giorgi che riprende il suo cammino musicale con una cover. Dopo 4 anni dall’ultimo inedito, la giovanissima artista riminese, ritorna a fare sentire la sua voce mettendosi in gioco con una canzone iconica: Hurt, resa celebre da Christina Aguilera nel 2006, un anno prima della nascita di Stella che non si è mai fermata: infatti in questo periodo si è immersa completamente nello studio della danza e della recitazione, oltre che del canto (è allieva di Emanuela Cortesi per il canto, di Ketty Capra per la recitazione e della Scuola Anca Ardelean per la danza), raggiungendo notevoli risultati come performer e artista di musical. A proposito di musical...Stella sarà anche protagonista del Musical “Grease” che verrà rappresentato al Teatro Rosaspina di Montescudo (Rn).

( Qui sotto l'intervista e la canzone )