Comitato promotore: Film pluripremiato e acclamato dalla critica “Mai raramente a volte sempre”

Il Comitato Promotore desidera invitare la cittadinanza alla proiezione del film pluripremiato e acclamato dalla critica:

MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE

Mercoledì 22 settembre alle ore 21:00

presso il Cinema Concordia di Borgo Maggiore

Autumn ha diciassette anni, è incinta di poche settimane e non vuole portare avanti la gravidanza. Venuta a sapere che la Pennsylvania, il suo Stato natale, richiede il consenso dei genitori, convince la cugina Skylar ad accompagnarla a New York per ottenere la procedura. Qui passerà tre giorni e due notti, a colloquio con medici e psicologici, sostenuta dall’amica.

Ciò che rende questo un film bellissimo è l’attenzione e la cura che la regista Eliza Hittman dedica alle sue protagoniste, mai stereotipi ma caratteri complessi e sfaccettati, in particolare Autumn, ragazza determinata a gestire liberamente la propria vita.

Eliza Hittman affronta la questione dell'aborto senza moralismi o portabandiera, sottolineando la difficoltà della decisione ma anche l’umanità e la cura che il personale medico, a maggioranza femminile, dedica a Autumn, comprendendola e mai giudicandola, così come dovrebbe sempre essere.

Regia di Eliza Hittman. Con Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten.

Premi 2020: Miglior attrice a Sidney Flanigan al Boston Society of Film Critics Awards, Migliore sceneggiatura originale a Eliza Hittman al Chicago Film Critics Association Awards, Orso d’argento – gran premio della giuria al Festival di Berlino, Miglior attrice protagonista a Sidney Flanigan e Miglior sceneggiatura a Eliza Hittman al New York Film Critics Circle Awards e Premio speciale della giuria (US Dramatic) al Sundance Film Festival.



Comunicato stampa

Comitato Promotore Referendum IVG