Adesso è ufficiale, l'US Open si giocherà

La Usta conferma la disputa del torneo Masters 1000 di Cincinnati e degli Us Open presso il Billie Jean King National Tennis Center di New York. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie e con lo stato di New York. Abbiamo sviluppato un protocollo di sicurezza stringente e nei prossimi giorni lo divulgheremo in maniera più dettagliata. In relazione alla pandemia di covid-19 lo stato di New York resta uno dei luoghi più sicuri degli Stati Uniti", si legge in una nota.