Atletica: oro di Palmisano e Battocletti, bene Sansovini e Gasparelli

Tante soddisfazioni azzurre e anche segnali sammarinesi agli Europei di Atletica in corso a Roma. Il primo atleta del Titano in gara è Francesco Sansovini sui 100 metri chiusi in 10''55, best stagionale per lui in una batteria, la seconda, vinta in 10''26 dal polacco Wdowik. Mattinata invece con Alessandra Gasparelli, prima batteria dei 100 e miglior tempo dell'anno anche per lei, settima in 11''60 in una heat vinta dalla belga Rani Rosius in 11''20. Questa la mattina, la sera prima se l'era presa Antonella Palmisano, la Campionessa Olimpica, la più attesa, non ha fatto sconti trionfando nella 20 chilometri di marcia con un vantaggio di 28 secondi su Valentina Trapletti, strepitosa seconda a sorpresa a completare il trionfo azzurro. Piccolo dramma per il bronzo: la spagnola Garcia-Caro festeggia non accogendosi della rimonta dell'ucraina Olyanovska che la beffa sul traguardo. Lo sloveno Kristjan Ceh vince la medaglia d'oro nel disco maschile con un grandissimo 68.08. Argento per l'austriaco Lukas Weisshaidinger (67.70), bronzo per il padrone del record del mondo Mykolas Alekna (67.48). E poi ancora Italia con la sorpresa più grande che arriva dalla staffetta 4x400 mista: Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione sono secondi dietro all'Irlanda e davanti alla favoritissima Olanda cui non riesce la rimonta finale. Oro all'olandese Jessica Schilder (18,77 nel Getto del Peso) e chiusura di giornata con una meravigliosa Nadia Battocletti oro nei 5000 da fuoriclasse con tanto di record europeo: 14'35'29 6 secondi in meno del precedente. Surclassata in volata la norvegese Groevdal, terza la spagnola Marta Garcia.