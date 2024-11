Atp Finals: Sinner non fa sconti, travolto anche Medvedev 6-3; 6-4

L'obiettivo "minimo" è raggiunto. Jannik Sinner è in semifinale alle Atp Finals di Torino. La corsa al titolo più prestigioso del circuito ora entra nella fase calda. Si parte dal percorso netto dell'azzurro - tre successi su tre incontri, sei set vinti e nessuno perso - nel girone di qualificazione. Un buon viatico. Seppur con il passaggio del turno in tasca (il set vinto da De Minaur contro Fritz, che si è qualificato anche lui per le semifinali, gli aveva spianato la strada matematicamente già nel pomeriggio), l'altoatesino non ha tradito la sua "etica professionale", giocando senza risparmiarsi contro Daniil Medvedev.

Il russo aveva bisogno di una vittoria per proseguire l'avventura alle Finals, ma è stato schiacciato dall'irruenza di Sinner. Il punteggio finale è severo: 6-3 6-4.