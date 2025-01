Coppa del mondo: in Azerbaigian dominano Bonnet e Gachet Mollaret

Tra le montagne dell'Azerbaigian si scia in verticale e le pareti non si scendono, si scalano. No, non è una semplice sfida estrema, ma la seconda tappa Coppa del mondo di sci alpinismo 2025, che prevede prove individuali, a squadre, a sprint, a staffetta e soprattutto le durissime vertical race, in cui si affronta un'unica, lunga salita, con le pelli sotto agli sci. Tra venerdì e lunedì, la competizione è arrivata proprio in Azerbaigian, in un fine settimana lungo dominato da due atleti: lo svizzero Remi Bonnet, al maschile, e la francese Axelle Gachet Mollaret, al femminile. Entrambi hanno vinto sia la prova individuale, sia quella verticale delle rispettive categorie, rimanendo in testa dall'inizio alla fine e cominciando la propria stagione al meglio.

Semplice, ma faticosissimo, l'impianto della corsa verticale, con una partenza in piano, stile sci di fondo, e poi un attacco frontale a una dura scalata. Più articolata la gara individuale, che ha portato gli atleti fino a 2350 metri d'altezza e a percorrere anche un tratto a piedi, con la difficoltà di muoversi tra le montagne indossando scarponi da sci. La discesa finale, perciò, è stata quasi un premio dopo le fatiche affrontate fin lì, portando gli sciatori fino al traguardo, dove i francesi Thibaut Anselmet ed Emily Harrop hanno mantenuto la vetta delle rispettive classifiche generali.

Ora, la Coppa del mondo si prende un weekend di pausa, prima di entrare nel vivo con due turni consecutivi, che porteranno gli atleti a sfidarsi sui Pirenei, prima in Andorra, poi in Spagna.