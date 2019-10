Eliud Kipchoge fa la storia: maratona corsa in meno di due ore

L'impresa annunciata di Eliud Kipchoge è pienamente riuscita. Il campione keniota ha centrato sulle strade di Vienna la 1:59 challenge, la sfida che lo vedeva alla ricerca un risultato storico che comunque non sarà omologato: completare una maratona (42,195 km) in meno di due ore. Il maratoneta, campione olimpico, ha completato la sua sfida in 1'59''40 diventando di diritto il più grande maratoneta di sempre. Il campione al suo arrivo: 'Ho superato i limiti umani, ognuno di noi se si prepara può raggiungere risultati impossibili'