L'anno d'oro di Paola Egonu: miglior giocatrice del mondo

Il 2025 della pallavolo italiana si è aperto con un altro grande risultato. Paola Egonu è stata eletta miglior giocatrice dell'anno. Un riconoscimento importante per l'atleta azzurra che corona l'annata perfetta non solo di Paola Egonu, ma di un movimento in grande crescita che ha saputo trionfare in tutti i contesti internazionali, con i titoli mondiali ed europei a livello di club che si sono aggiunti alla storica medaglia conquistata ai giochi olimpiaci di Parigi. Paola Egonu è portabandiera di questo movimento azzurro che ha saputo farsi apprezzare nel tempo ed esplodere con l'oro olimpico.

Nella classifica redatta dal Team Social di Volleyball World, Paola Egonu ha superato la concorrenza di colleghe di altissimo livello. Eletta MVP delle Finals di Volley Nations League e delle Olimpiadi, l'opposto della Nazionale si è presa il primo posto anche in questa speciale graduatoria. L'azzurra precede sul podio la brasiliana Gabriela “Gabi” Braga Guimaraes di Conegliano e l'americana Kathryn Plummer. La top ten si colora di azzurro grazie anche a Monica De Gennaro (sesta), Myriam Sylla (settima) e Alessia Orro (nona). A confermare il grande risultato di Paola Egonu la motivazione che ha portato a questo risultato da parte del Team Social di Volleyball World:

“Non è sorprendente che sia stata premiata come MVP sia della Nations League 2024 che dei Giochi di Parigi, due dei tanti titoli di MVP che ha guadagnato in prestigiose competizioni per nazionali e club durante la sua straordinaria carriera. Quest’anno la campionessa, che ha recentemente compiuto 26 anni, ha portato l’Italia a un altro titolo VNL e poi a vette senza precedenti, con la sua prima medaglia d’oro olimpica. Bravissima, Paola!”.