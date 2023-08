Alessandra Gasparelli si conferma tra le migliori atlete d’Italia conquistato il 5° posto nella finale dei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta, Nei 400 ostacoli, Andrea Ercolani Volta non si qualifica per la finale solo per un soffio, 10° assoluto con il tempo di 52.31. Nella Staffetta 4X100 femminile, Rebecca Guidi, Giulia Sammarini, Sofia Bucci e Alessandra Gasparelli chiudono all'ottavo posto con l'ottimo tempo di 48.30.