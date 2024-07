Paolini, il sogno si interrompe sul più bello: Krejcikova trionfa a Wimbledon

Sfuma il sogno di Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra, prima italiana a raggiungere la finale del singolare femminile nel torneo londinese, è stata sconfitta in 3 set dalla ceca Barbora Krejcikova: 6-2, 2-6, 6-4. 'Sono un po' triste, ma continuo a sorridere perché stare qui è un sogno', ha detto al pubblico del campo centrale che l'ha sostenuta per tutto il match, al termine di una giornata comunque storica per lo sport italiano.

Paolini si consola con il ranking mondiale: da lunedì la tennista toscana entrerà ufficialmente in top 5.