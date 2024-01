Rivierabanca Rimini vittoriosa al Flaminio sull'HDL Nardò 83-65

l Flaminio è di nuovo la casa della Rivierabanca per il secondo weekend consecutivo, questa volta gli ospiti sono i pugliesi dell’HDL Nardò. Rispetto alla settimana precedente, il risultato è tutto a favore dei romagnoli che ipotecano lo score sull’83-65. Per Rimini il mattatore dell’incontro è Alessandro Grande, che pur non partendo in quintetto titolare sforna una prestazione da 24 punti. Lo segue J.Johnson, per l’ala forte americana sono altri 16 punti conditi da 6 rimbalzi. Per gli ospiti, mai ufficialmente sotto i 10 punti di distacco a parte i primi minuti di gioco, reggono il confronto Russ Smith con 15 punti e 12 punti di Iannuzzi.

In sintesi, per Rimini ottima prova corale per tutti gli effettivi in campo, che chiudono con percentuali al tiro decisamente sopra le proprie medie stagionali: un 50,8% da 2 punti e 44,4% da tiro da tre.