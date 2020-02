Altra impresa di Federica Brignone, seconda nella libera di coppa del mondo di Garmisch. L'azzurra, al nono podio in stagione e 37° della carriera, ha chiuso in 1'42"55 preceduta dalla tedesca Viktoria Rebensburg, terza la ceca Ester Ledecka. Sfiora il podio Sofia Goggia, quarta in 1'42"89.

Tra le azzurre ci sono poi 9° Francesca Marsaglia, 13° Marta Bassino e 20° Elena Curtoni. Domani a Garmisch tocca al SuperG, altra disciplina in cui le azzurre sanno eccellere.