United Cup: la Repubblica Ceca sulla strada di Jasmine Paolini e compagni

Superato in scioltezza il girone con Francia e Svizzera, il team Italia ha conosciuto la propria rivale nei quarti di finale di United Cup, che sarà la Repubblica Ceca. Non un compito facile quello di venerdì per Jasmine Paolini e compagni, perché anche se si è qualificata come migliore seconda solo grazie alla eliminazione dell'Australia la squadra mitteleuropea è formata da giocatori di spessore come Karolina Muchova, n.22 Wta, e Tomas Machac, n.25 Atp. In caso di passaggio in semifinale, l'Italia troverebbe gli Stati Uniti che hanno battuto 3-0 la Cina nei quarti, turno superato anche dal Kazakhstan, che ha sconfitto 2-1 la Germania campione in carica -, complice anche la rinuncia all'ultimo momento di Alex Zverev a causa di un problema muscolare - e si troverà di fronte la vincente di Polonia-Gran Bretagna.