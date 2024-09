Vuelta: tris di Kaden Groves in volata. O'Connor ancora leader

Kaden Groves ha vinto la 17ª tappa della Vuelta, 141 chilometri da Arnuero a Santander. Sotto la pioggia, il 25enne australiano vince in volata, al termine di una tappa che ha visto vari tentativi di fuga sempre rientrati. Per Groves è il terzo successo in questa edizione della Vuelta, il settimo in carriera nella gara spagnola. Al secondo posto il ceco Bittner. Nessuna variazioni in classifica generale con Ben O'Connor al comando con 5 secondi di vantaggio su Primoz Roglic. Seguono Enric Mas a 1'25'', Richard Carapaz a 1'46'', Mikel Landa a 2'18''. Domani la 18' tappa da Vitoria a Maetzu, 174,5 km adatti agli attacchi in attesa delle ultime salite di venerdì e sabato, prima della chiusura a Madrid con la cronometro.