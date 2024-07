Wimbledon: Sinner ko al 5/o set, Jasmine va in semifinale e fa la storia

Niente da fare per Sinner ai quarti di Wimbledon. Il campione azzurro combatte per oltre 4 ore, anche con un malore accusato all'inizio del terzo set. Poi cede al quinto al russo Medvedev: 7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 3-6 il risultato finale. L'altatesino era apparso in difficoltà durante il match. Ad un cambio di campo, sull'1-2 nel terzo set, ha chiesto l'intervento del medico che ha controllato con il saturimetro il livello della respirazione. Sinner con il capo ha fatto capire di non farcela ed è andato negli spogliatoi.

La partita è ripresa dopo 11' di stop. In semifinale Medvedev affronterà il vincente tra lo spagnolo Alcaraz e l'americano Paul.

Ma è sul centrale di Wimbledon che si fa la storia, con la vittoria di Jasmine Paolini che approda alla semifinale battendo 6-2 6-1 l'americana Navarro. La prima italiana a raggiungere questo traguardo sull'erba londinese.