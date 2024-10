Alluvione e esplosione alla Toyota, la vicinanza del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Bologna il sindaco Matteo Lepore e la presidente facente funzioni della Regione Emilia Romagna Irene Priolo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Bologna il sindaco Matteo Lepore e la presidente facente funzioni della Regione Emilia Romagna Irene Priolo, in occasione dell'intervento alla Biennale dell'Economia cooperativa di Legacoop, per mostrare vicinanza e solidarietà alle vittime dell'alluvione, cui si sono aggiunte quelle per l'esplosione alla Toyota. “Non ci sono più parole adeguate – ha detto il Capo dello Stato – per esprimere allarme e angoscia”. In casa 5Stelle si consolida lo strappo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il contratto di collaborazione da 300mila euro l'anno col fondatore, in scadenza nei prossimi mesi, non sarà rinnovato, “impossibile in queste condizioni”, sostiene Conte, dopo mesi di battibecchi e scontri a distanza tra i due sul modo di condurre il partito.

E mentre sul caso del capo di gabinetto al ministero della Cultura che si è dimesso dopo soli 10 giorni la presidente Meloni, intervenuta agli 80 anni de Il Tempo, aveva detto che il presunto conflitto di interessi tra Spano e un'altra persona risalirebbe ai tempi in cui al Maxxi c'era Giovanna Melandri, nel centrodestra cresce comunque la preoccupazione per quanto emergerà dalla trasmissione Report domenica, che ha annunciato un nuovo “caso Boccia”, dopo quello dell'aspirante consulente che ha causato le dimissioni di Sangiuliano. “Chiacchiericcio mediatico ampiamente sopravvalutato”, secondo il ministro Giuli che assicura di avere un rapporto di assoluta concordia con la maggioranza.