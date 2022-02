Basket C Silver: Titans vittoriosi ad Acqualagna

I Titans cominciano il tour de force di tre partite in sette giorni con la vittoria ad Acqualagna, un referto rosa conquistato grazie al 59-88 frutto di un eccellente sprint a inizio ripresa. I biancoblu salgono così a 20 punti, in attesa delle gare di domenica a Pesaro (vs Loreto) e mercoledì prossimo con Montemarciano (al Multieventi), che definiranno la classifica di questa prima fase.









È un Lorenzi scatenato a inaugurare l’incontro, con Acqualagna che ne prende abbrivio e conduce per buona parte del primo quarto. I Titans però trovano la chiave contro la 3-2, infilano tre triple consecutive e provano a scappar via sul 9-19. Dall’altra parte è caldo Moro e a fine primo quarto ci sono due possessi di distanza tra le due squadre (17-23). Nel secondo parziale chi viaggia prova a scollinare a più riprese la doppia cifra di vantaggio, ma qualche indecisione e le buone percentuali al tiro dei padroni di casa lasciano tutto sommato la gara in bilico al riposo lungo (35-43).

È nei secondi venti minuti che i Titans spingono forte il piede sull’acceleratore e non si fermano più. Sotto canestro Gamberini è inarrestabile, dall’arco Macina ne infila una dietro l’altra e il parziale che ne viene fuori è di quelli senza possibilità di replica. Al 24’ è 37-54, mentre a spiccioli dalla fine del quarto l’ennesima tripla del capitano significa +30 sul 43-73. È sostanzialmente finita e allora il quarto periodo funge da passerella. Grandi trova buone soluzioni e chiude a nove punti, il classe 2005 Lettoli segna i primi punti da senior in uno contro uno col totem Barantani (1975).