La Nazionale Sammarinese di Basket cede 68-51 contro l'Azerbaijan che vola alle semifinali degli Europei dei Piccoli Stati in programma a Malta. Ai ragazzi di coach Maghelli non bastano i 20 punti di Raschi e i 14 di Biordi. Dopo un match equilibrato gli azeri prendono il largo con un pesante break di 19-0 e vanno avanti. Domenica San Marino sarà impegnato nella finalina per il 5° e 6° posto contro Gibilterra.