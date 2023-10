Basket, la Pallacanestro Titano vince a Falconara

Nella quarta giornata di campionato i Titans violano il parquet di Falconara con il punteggio 78-75, conquistando un altro successo esterno dopo quello all'esordio a Todi. San Marino insegue nella prima parte di partita, per poi andare al riposo sul +5. Al ritorno in campo i sammarinesi vanno anche sul +13, poi subiscono il rientro dei padroni di casa che arrivano vicinai, ma la tripla del pari sulla sirena non entra e San Marino può fare festa. Da segnalare i 23 punti di Pesaresi e i 21 punti di Gamberini.