Martedì prossimo il debutto di San Marino contro Gibilterra agli Europei dei Piccoli Stati di Malta. A guidare la nazionale del Titano Andrea Maghelli. Sei le squadre in gara, divise in due gironi, per una competizione che terminerà il 3 luglio. con San Marino e Gibilterra anche l'Armenia.

Nel video l'intervista a Luca Liberti.