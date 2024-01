Basket: Titans superati da Osimo 71-62 nell'ultima di andata

Osimo conferma anche a San Marino il suo ottimo stato di forma e centra la tredicesima vittoria stagionale, l'ottava di fila. I marchigiani s'impongono al Multieventi per 71-62 al termine di una sfida in sostanziale controllo. Gli ospiti restano in vantaggio nel corso della partita e quando San Marino prova a rientrare nel punteggio fermano le speranze sammarinesi. Dopo il primo quarto Osimo è avanti 20-15. Secondo quarto da 16-12 per Osimo, che all'intervallo lungo porta il vantaggio sul +9. Nel secondo tempo i Titani non riescono a rosicchiare punti a Osimo che dopo trequarti di partita allunga fino al 58-45. I Titans provano nell'ultimo parziale e riescono almeno a ridurre lo svantaggio, l’ultimo tentativo di rimonta, non portato a termine, è fino al -7 a 1’45” dalla fine. Osimo vince 71-62. La squadra di coach Della Salandra mantiene il secondo posto in classifica con Montemarciano. In tabellino da segnalare i 19 punti di Salamone, miglior realizzatore degli ospiti. Per i Titani di Millina, sono 22 i punti per Gamberini e Macina, 15 quelli di Pesaresi. Al termine del girone di andata comanda Recanati davanti proprio alla coppia Osimo e Montemarciano. Quarto posto per San Marino con un bilancio di 10 vittorie e sei sconfitte. Il girone di ritorno della Pallacanestro Titano parte dal Multieventi contro Todi, squadra che i sammarinesi avevano superato 68-43 nella gara di andata.