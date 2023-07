Canada ai prossimi mondiali 2023, un potenziale da esplorare

Il Canada ha sempre avuto una buonissima tradizione di campioni in NBA, su tutti il due volte MVP della stagione regolare Steve Nash. Nelle competizioni FIBA come mondiali ed olimpiadi però non ha mai avuto il pieno supporto di tutti loro, ma quest'anno pare che le cose andranno diversamente. Attualmente sono diciotto i cestisti canadesi che militano in NBA e tra questi dodici saranno selezionati per partecipare ai mondiali di Giappone, Indonesia e Filippine. I due nomi più rappresentativi attualmente in NBA sono Shai Gilgeous-Alexander che quest'anno è stato inserito nel primo ipotetico quintetto ideale della NBA e Jamal Murray, fresco campione NBA con i Denver Nuggets. Il primo ha venticinque anni e quest'anno pare aver raggiunto la piena maturazione, mentre Murray ha ventisei anni e dopo alcune stagioni difficili a causa di infortuni, quest'anno si è consacrato nei play off come giocatore decisivo nei momenti cruciali delle partite, fungendo da secondo violino nei Nuggets dopo sua maestà Nikola Jokic. Ma anche gli altri canadesi stanno, chi più chi meno, andando bene in NBA e quest'anno sulla carta il Canada sarà una delle grandi squadre del torneo.

Andrea Renzi