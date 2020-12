Carpegna Prosciutto e BioLab ufficializzano la partnership

Ario Costa e Sandro Cangiotti

Carpegna Prosciutto Pesaro e BioLab, un rapporto che viene da lontano, si consolida e ufficializza nella conferenza di oggi. Di orgoglio per la collaborazione con un'eccellenza del territorio ha parlato il Presidente Costa. Il brand BioLab comparirà sulla sopracanotta dei giocatori e in tempo di Covid la partnership si è dimostrata fondamentale. Una struttura con quattro sedi in grado di processare 300 tamponi al giorni.





Finalmente tutti negativi in casa Carpegna Prosciutto. Domenica, dopo lo stop per la Nazionale, torna il campionato. Pesaro sale a Treviso.

Nel video le interviste al Presidente della Carpegna Prosciutto Basket, Ario Costa e del Presidente di BioLab Sandro Cangiotti.