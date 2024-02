Bella vittoria per i Titans a Jesi nel posticipo dell’ottava giornata di ritorno. I ragazzi di coach Millina chiudono sul +18 a Jesi (55-73) scappando via nel secondo quarto e non facendosi più riprendere. Top scorer capitan Macina con 17 punti, in doppia cifra pure Pesaresi (13), Felici (13) e Fusco (11).