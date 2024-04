È terminata la stagione regolare della NBA

La stagione regolare della NBA 2023 - 24 è finita con la vittoria dei Boston Celtics con ampio margine sulle altre. I Celtics sono da anni una delle pretendenti al titolo NBA e quest'anno si sono ulteriormente rinforzati con l'arrivo del lettone Christap Porzingis, che a causa di gravi infortuni ha ritardato la sua ascesa tra i grandi nomi della Lega e sarà un'alternativa valida a Jayson Tatum, che resta il leader della squadra, ma tutto l'organico è di altissima qualità. I Celtics sono arrivati primi nella lega e ad Est, mentre a Ovest sono arrivati in cima gli Oklahoma City Thunder guidati dal canadese Shai Gilgeous Alexander e secondi a pari punti i Denver Nuggets campioni in carica, col solito sontuoso Nikola Jokic, che probabilmente vincerà il suo terzo premio di mvp della stagione regolare.

Le dodici squadre già qualificate per i play off sono Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ed Indiana Pacers ad est e Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns ad ovest. Ai play off ci saranno anche altre due squadre ad Est che vinceranno i play - in su un totale di quattro squadre. Le quattro partecipanti sono Philadelphia 76ers, Miami Heat, Chicago Bulls e Atlanta Hawks e la formula avvantaggerà le prime arrivate nella stagione regolare. Stessa cosa ad Ovest e le quattro partecipanti dei play-in sono New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Chi è arrivato prima nella stagione regolare, avrà il vantaggio di giocare una partita in più in casa.

Andrea Renzi