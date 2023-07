Euro U18, San Marino batte Gibilterra 64-57

Prima vittoria per San Marino nella Division C degli Europei U18 di basket, in Azerbaijan: nella terza partita del girone, i biancazzurrini di Millina battono 64-57 Gibilterra, chiudendo il primo quarto sul +8 e resistendo al tentativo di rimonta degli avversari, che nel finale si erano portati a tiro di pari. Spicca la doppia doppia di Mathias Cadiman, 19 punti e addirittura 21 rimbalzi, cui si sommano i 25 punti combinati da Gasperoni e Lettoli. Per Gibilterra 30 punti di Tunbridge e 13+18 rimbalzi di Celecia. Giovedì l'ultima gara del girone, contro Andorra.