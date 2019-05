Final Four Eurolega basket 2019: orari e programma

Il basket con la Final Four di Eurolega che si gioca sul parquet spagnolo del Vitoria. Si comincia alle 18, con la prima semifinale che mette di fronte in un attesissimo derby, il Fenerbahce e l’Efes Istanbul. La squadra di Obradovic punta a raggiungere l'ennesima finale ma dovrà fare i conti con tante assenze, tra cui quella di Gigi Datome. Nella seconda semifinale, con inizio alle 21, si affrontano i campioni in carica del Real Madrid e il CSKA Mosca. Una sfida stellare con gli spagnoli che vogliono rimanere sul tetto d’Europa mentre il CSKA cerca di arrivare a quella finale che manca dal trionfo di Berlino del 2016.